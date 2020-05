Live do Instituto Alana abordará desigualdade social durante pandemia

Nesta sexta-feira (29), uma live do Instituto Alana, realizada pelo seu programa Prioridade Absoluta, abordará as desigualdades sociais no Brasil. Durante a pandemia do novo coronavírus, essas desigualdades estão sendo evidenciadas. O programa Prioridade Absoluta foi criado pelo instituto para dar visibilidade ao Artigo 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e adolescentes como absoluta prioridade das famílias, da sociedade e do Estado.

Com o título "Expresso 227 – Coronavírus: infâncias e desigualdades", a live do Instituto Alana irá discutir como as desigualdades sociais do Brasil influenciam no combate à pandemia e como tudo isso está afetando crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A conversa terá três especialistas convidadas: Suelaine Carneiro, socióloga, mestre em educação e coordenadora da área de educação do Geledés Instituto da Mulher Negra; Edna Araújo, enfermeira, professora, doutora em Saúde Pública e integrante do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); e Natália Neris, gestora de políticas públicas, mestre em Direito e Desenvolvimento, coordenadora da área de Desigualdades e Identidades do InternetLab.

A mediação da live será realizada por Renata Assumpção, coordenadora de comunicação do programa Prioridade Absoluta. O bate-papo está marcado para começar às 19h, com transmissão ao vivo através do canal no YouTube do Instituto Alana.

"A sociedade brasileira é profundamente desigual. E os impactos do coronavírus serão vivenciados, também, de maneira muito desigual e perversa, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social", diz Pedro Hartung, coordenador do programa Prioridade Absoluta. "Como fica a educação a distância, quando não temos internet para todos? E a qualidade desse ensino? Como fica o acesso à saúde?", questiona ele.

