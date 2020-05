Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 29 a 31 de maio

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você se sentirá apaixonado nesta sexta-feira e será um fim de semana de muita convivência com pessoas que ama, especialmente com seu parceiro. Os solteiros encontrarão amores muito compatíveis do signo de Aquário, Virgem ou Sagitário.

Evite carregar os problemas de outras pessoas no trabalho. Você trabalha no sábado e pode receber um bom dinheiro. Você deve trabalhar duro e guardar dinheiro para alcançar seus objetivos.

A sorte chegará com os números 03 e 21; Tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Sua cor é o amarelo.

Em 1º de junho, peça proteção para sair de situações ruins e ter abundância ao longo do mês. Cuidado com a pressão alta.

Touro

Você pode ficar chateado nesta sexta-feira, porque sente que não está progredindo em sua vida profissional e pessoal. Não fique mas tão frustrado e analise o que está errado para poder corrigi-lo.

Não tema trabalhar duro para ter mais renda e fazer cursos que o ajudarão no seu futuro. Encontre um esquema para pagar suas dívidas e, nesse período de contingência, evite despesas desnecessárias.

Você permanecerá estável com o seu parceiro. Os solteiros podem se apaixonar por novos amores do signo de Leão ou Capricórnio. Sua cor é o branco.

Em 1º de junho, peça proteção e evite as energias ruins. Seus números da sorte são 01 e 28.

Gêmeos

Você participará de reuniões para encerrar um novo projeto. Seu signo está indo bem no trabalho e se pensa em fazer carreira no exterior, deve estudar para isso.

Você terá um fim de semana divertido e pode conversar com novas pessoas. Hora de cuidar mais da saúde com exercícios e alimentação saudável. Você terá sorte com os números 03 e 27.

Um amor do signo de Libra ou Peixes pode entrar em sua vida. Em 1º de junho se proteja de energias ruins e peça boas companhias para o mês. Sua cor é o roxo.

Você conserta seu carro. As pessoas comprometidas tentam estar em paz em seu relacionamento, mas devem se lembrar de que nem sempre estão certas. Um amor do signo de Peixes ou Áries pode tentar voltar com você.

Câncer

Você terá muita sorte no local de trabalho e pode se surpreender. Seus números da sorte são 12 e 34. Vista cores claras para atrair abundância.

Neste fim de semana, você se reinventa e tenta sair da negatividade para começar novamente. Não seja mais tão teimoso insistindo em um amor que não é para você e esqueça-o. Tente encontrar pessoas mais compatíveis para você, os signos de Sagitário ou Peixes pode atraí-lo bastante.

Em primeiro de junho, peça um mês melhor e mentalize a saúde. Sua cor é o azul. Evite cair em provocações com seus ex; é melhor esquecer a má experiência.

Leão

Você deve renovar as energias e retirar da sua vida o que já não usa mais. Na vida, elimine os obstáculos para avançar.

Sua mente é forte e sempre atrai o que você deseja, então concentre-se em deixar de lado pensamentos de controle e ciúmes.

Nesta sexta-feira, você pode ficar chateado amigos, podendo sentir que abusam da sua boa vontade e só o procuram quando precisam de um favor. Não espere pelo o que não virá e esteja com pessoas verdadeiras.

Os comprometidos terão um final de semana de muito amor e paixão. Cuide do intestino ou estômago com uma melhor alimentação.

Em primeiro de junho, peça iluminação para a sua vida e lembre-se que sua cor da sorte será o branco. Seus números da sorte são 02 e 16.

Virgem

Você tomará decisões importantes em sua vida amorosa neste fim de semana. Quando se sentir cansado do relacionamento, evite ser extremo e tente fazer acordos com seu parceiro. Lembre-se de que você pode propor, mas não obrigar; deixe tudo fluir.

Nesta sexta-feira, você terá dificuldades com as pessoas do trabalho. Renove sua casa com cores claras para atrair mais abundância.

Você comemora o aniversário de um membro da família e termina de fazer pagamentos em atraso. Tenha atenção com problemas de garganta e pulmão; tente parar de fumar.

Em 1º de junho peça com fé o que você mais precisa e se prepare para um bom mês com pensamentos positivos. Seus números da sorte são 07 e 26. Um negócio on-line pode contribuir para a sua renda. Sua cor é o vermelho.

Libra

Faça calmamente suas decisões de trabalho. Lembre-se de que você é muito intenso e, às vezes, não pensa direito, então tente meditar e peça conselhos antes de tomar decisões importantes. Se quiser sair do local de trabalho pense duas vezes.

Nesta sexta-feira, você fará contato com amigos e seu parceiro. Você começa a mudar e deseja ser mais independente, o que o fará amadurecer.

Você e seu parceiro decidem dar um passo importante no relacionamento; lembre-se sempre de refletir suas decisões com calma. Você recebe um presente de um novo amor.

Alguém importante o procura porque se sente deprimido; tenta dar apoio. Em 1º de junho, peça justiça e proteção. Seus números da sorte são 24 e 72. Sua cor é o branco.

Escorpião

Você analisará como progredir em sua vida e não deve esquecer que está no seu melhor momento. Portanto, não tenha medo e se reinvente em tudo que puder, especialmente no local de trabalho.

Tenha cuidado com problemas nas costas e nos ossos; não carregue coisas pesadas e tenha cuidado se você iniciar uma rotina de exercícios.

Um ex o procura para uma reconciliação, mas é melhor fechar círculos e deixar isso para trás. Lembre-se de que, se ele já fez algo para machucá-lo, pode fazer de novo. É melhor conhecer pessoas mais compatíveis.

Não pare de estudar, isso o ajudará no seu futuro profissional. Em 1º de junho, peça proteção e evolução para se tornar alguém ainda melhor. Sua cor da sorte é o branco

Seus números da sorte são 08 e 66. Tenha cuidado com seu dinheiro e evite perder ou emprestar para as pessoas erradas.

Sagitário

Fim de semana de realização de muitas tarefas pendentes do seu trabalho. Você decide acompanhar tudo e ser mais motivado com seus planos de vida. Lembre-se de que seu signo é muito determinado e sempre obtém sucesso em tudo o que você faz, só não deve desistir.

A oferta de um novo emprego pode surgir. Procuram você para pedir ajuda em uma situação familiar. Você é muito carismático e conquistador, o que faz com que sempre tenha pretendentes ou pessoas queridas ao seu lado, especialmente durante este fim de semana.

Alguém especial do signo de Leão, Peixes ou Câncer pode fazer seu coração bater mais rápido. Em junho, a sorte chegará se você se manter positivo e com energia. Seus números da sorte são 14 e 52. Sua cor é o verde.

Capricórnio

Às vezes, você pensa que com suas ações, acaba prejudicando os outros. Por isso, deve sempre analisar suas decisões e não procurar problemas onde não existem.

Neste fim de semana, você estará sob muita pressão no trabalho ou com os estudos; Tente se organizar melhor e siga em frente com determinação.

Você decide não pensar mais e se libertar de um amor ruim que só o procura quando precisa de algo. Se alimente melhor para ter mais saúde.

Neste dia primeiro de junho, se conecte com seu interior e peça proteção para ficar afastado das energias negativas. Seus números da sorte são 03 e 48. Sua cor da sorte é o azul.

Um amor do signo de Áries ou Libra estará pensando em um relacionamento mais formal. Cuide do seu dinheiro.

Aquário

No amor, não prometa o que você não vai cumprir; é melhor dizer a verdade ou não dizer nada. Seu signo não gosta de machucar, mas nem sempre é honesto em seus relacionamentos.

Você é observado no trabalho e deve dar o seu melhor. Você pensa muito em como ganhar dinheiro, mas deve fazer acontecer; procure parceiros para iniciar o que deseja.

Tenha cuidado com o seu dinheiro e pense antes de emprestar. Neste sábado, você será estará muito bem com seu parceiro e amigos.

Junho trará sorte, por isso tente pedir força para superar todos os obstáculos em sua vida. Seus números são 01 e 57. Sua cor é o vermelho.

Peixes

Você ficará calmo neste fim de semana e terá momentos importantes com seus entes queridos. Todos começam a seguir em frente da melhor forma.

No sábado, você pensa em iniciar um negócio ou uma mudança de emprego para progredir em sua vida profissional. Junho é um mês para pensar em estratégias econômicas.

Seus números da sorte são 04 e 73. Você paga uma dívida do passado. Neste domingo, você terá sorte e as boas notícias podem chegar. Sua cor é o amarelo.

Continue cuidando da sua alimentação e saúde em geral para se sentir ainda melhor. Evite ficar aborrecido com situações que não são importantes e se afaste das fofocas. Permaneça longe de tudo que é negativo.