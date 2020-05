Ele está grávido! Casal trans celebra a chegada do primeiro filho

A modelo trans e colombiana Danna Sultana, 36, aguarda a chegada do seu primeiro filho que está sendo gerado por seu parceiro, o personal trainer Esteban Landrau, 32, que é um homem trans.

O casal ainda não sabe o sexo biológico do bebê. Por isso, decidiram chamá-lo de Ariel. Eles ainda revelaram para o UOL que não estão preocupados com o julgamento de outras pessoas. Contudo, Danna sofreu com o preconceito de sua família.

Os presento a Danna sultana es una modelo canadiense, es una chica trans. Forma una pareja con Esteban Landrau, un chico trans q dará a luz al bebé de esta parejita💘

Acabo de conocerlos pero me ha parecido muy bonito y queria q vierais q los chicos trans pueden tener bbs😊 pic.twitter.com/IicvLQawhW — dwolfhardf (@dont_trustt) May 28, 2020

“Deixei a Colômbia porque meu país não respeita as pessoas transgênero, mas nunca fui agredida por causa disso. O medo é frequente, mas o mais importante agora é tornar esse medo de todas as pessoas transgênero visível”, afirmou a modelo.

Nuestro amado Ariel en 3D. Ya estamos locos de tenerte en nuestros brazos 👶🏻🍼🙏 💙#love #ariellandrauperez #baby pic.twitter.com/5LW61WkcqT — Esteban Landrau (@EstebanLandrau) April 2, 2020

LEIA TAMBÉM: