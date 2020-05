Xiaomi realiza campanha com descontos de mais de 40% em smartphones e outros dispositivos no Brasil

A fabricante chinesa Xiaomi anunciou, nesta semana, a campanha de Dia dos Namorados. A ação, que é válida até 10/06, conta com diversas opções com descontos de mais de 40%.

Como revelado, o smartphone Redmi Note 7 + película, nas opções de 32GB ou 64GB, sairá de R$2.079,90 por R$1.399,99 e de R$2.656,90 por R$ 1.799,99, respectivamente.

O Mi 9 SE 128GB Piano Black + película, que terá desconto de 39%, passando de R$ 4.273,90 por apenas R$ 2.599,99.

Já para casa, há diversas opções, como a TV Box XM S (preto), de R$ 674,99 por R$ 469,99, e o Kit com 2 Mi LED Smart Bulb, de R$ 389,99 por R$ 309,99.

A marca também disponibilizará embrulho (com frete gratuito) e cartão especial com mensagem escolhida. A campanha é válida somente para as compras realizadas no site oficial da marca.

Com informações Xiaomi

