Como fazer sobrancelha de acordo com o tipo do seu rosto

Para ter uma aparência mais harmoniosa no rosto, é importante prestar atenção nas sobrancelhas, pois, além de destacar o visual, elas são a moldura do rosto e podem transformar sua imagem para o bem, com o design certo.

É por isso que, abaixo, mostramos como fazer as sobrancelhas de acordo com o tipo de rosto.

Como fazer as sobrancelhas de acordo com o seu tipo de rosto

O primeiro passo para saber como você deve fazer sua sobrancelha para complementar seus recursos é descobrir qual é o formato do seu rosto. Aqui deixamos um guia rápido para descobri-lo.

Rosto oval

A testa é mais larga que o queixo

Maçãs do rosto proeminentes

Queixo ligeiramente pontudo

Reprodução/Nueva Mujer

Esta é considerada a forma ideal, portanto, não é feita nenhuma tentativa para alterá-la. As sobrancelhas ideais são aquelas com um arco ligeiramente marcado.

Rosto redondo

O mesmo comprimento no amplo e no longo

Sua parte mais larga são as bochechas

Reprodução/Nueva Mujer

Esse tipo de rosto fica melhor com uma sobrancelha com um arco triangular marcado. Isso cria linhas verticais no rosto e faz com que pareça mais longo.

Rosto quadrado

A testa, as maçãs do rosto e a mandíbula têm a mesma largura

A característica mais proeminente é a mandíbula

Reprodução/Nueva Mujer

Para esse tipo de rosto, o design ideal é aquele que ajuda a suavizar a mandíbula. Isso é feito com uma sobrancelha grossa e um arco arredondado que suaviza o rosto.

Rosto longo

Testa, maçãs do rosto e mandíbula têm a mesma largura

O queixo é pontudo

É mais longo do que largo

Reprodução/Nueva Mujer

Para esse tipo de rosto, as sobrancelhas planas são melhores, pois dessa maneira o comprimento do rosto é reduzido, fazendo com que pareça mais amplo para equilibrá-lo.

Rosto em forma de coração

Testa larga e queixo pontudo

Reprodução/Nueva Mujer

Nesse caso, você deseja suavizar os ângulos do rosto, de modo que a sobrancelha ideal é aquela com um arco pronunciado e suave. A curva deve ser arredondada e não pontiaguda.

Dúvida

Se você ainda não conseguir encontrar a forma correta, siga este truque confiável para marcar o início da sobrancelha, arco e ponta.

Coloque um lápis perto da ponta do nariz em uma linha reta para descobrir onde a sobrancelha deve começar. Desde o início da asa do nariz, coloque o lápis no meio do olho para saber para onde vai o arco. Coloque o lápis no início da asa do nariz em direção ao canto do olho para saber até onde a ponta deve ir.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer