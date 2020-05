Cabelo tingido: os efeitos de cor que serão tendência pelo resto do ano

Se você chegou a um momento em que se sente entediada com a aparência do seu cabelo, é hora de mudar. O melhor é que você pode fazê-lo sem alterar seu comprimento, graças aos diferentes tipos de reflexos no cabelo.

E há uma grande variedade de técnicas que você pode usar. Elas variam de acordo com as necessidades de cada pessoa, quer elas tenham uma aparência natural e moderna ou que dure mais tempo.

Aqui, mostramos quais são os diferentes tipos de reflexões para que você possa encontrar a inspiração que precisa.

Baby lights

Este efeito é projetado para dar uma aparência natural que imita os reflexos do sol no cabelo.

Eles são mais naturais e difíceis de detectar quando estão na sombra, e é por isso que são recomendados durante a estação quente, para dar mais brilho aos cabelos.

Reprodução/Nueva Mujer

Luzes tradicionais

As luzes tradicionais são usadas para dar dimensão ao cabelo e são um pouco mais grossas que as baby lights. Podem ajudar a produzir efeitos diferentes nos cabelos, dependendo de quão próximos eles estejam e do nível de descoloração usado.

Reprodução/Nueva Mujer

Balaiagem

Esse efeito continua sendo o favorito de quem não tem tempo para retoques constantes.

Esse efeito de gradiente é usado para criar uma mistura de cores que resulta em um gradiente entre raízes escuras e pontas de luz.

Reprodução/Nueva Mujer

Efeito ombré

Os destaques de ombré são uma transição de cores da raiz para a ponta, tornando-o ideal para pessoas que desejam manter sua cor natural nas raízes.

Eles podem ser usados ​​em tons ligeiramente mais claros que a base natural do cabelo.

Reprodução/Nueva Mujer

Chunky highlights

Essa tendência é feita para as mulheres mais ousadas, pois são necessárias seções com mais cabelos para criar luzes espessas. Você pode colocá-lo próximo ao rosto para iluminá-lo ou em áreas estratégicas para um visual moderno.

Recentemente, esse efeito retornou como um dos mais populares para criar um efeito bicolor.

Reprodução/Nueva Mujer

Frosted highlights

É criado iluminando ainda mais as pontas para criar um loiro de maior dimensão. Geralmente é feito em pessoas com cabelo curto para criar um tom loiro e platinado.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer