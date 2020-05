Borderlands: The Handsome Collection está disponível gratuitamente na Epic Games Store por tempo limitado.

A novidade para os jogadores foi revelada nesta semana. Como revelado, a promoção termina no dia 4 de junho.

“Dispara e apanha espólios enquanto exploras o mundo caótico de Pandora no Borderlands 2 e a loucura lunar do Borderlands: The PRE-Sequel no Borderlands: The Handsome Collection”, detalha a descrição.

The Handsome Collection inclui dois jogos Borderlands, todos os suplementos de bônus e jogabilidade cooperativa para até quatro jogadores.

