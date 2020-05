Aplicativo oferece serviço de chat online com dentistas 24 horas por dia

Segundo a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), cerca de 27 milhões de brasileiros nunca passaram em uma dentista. A dificuldade para encontrar um serviço econômico ou até mesma a falta de profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma realidade que afasta a população de baixa renda do atendimento odontológico.

Para tentar proporcionar atendimento gratuito para a população carente, a ONG multinacional SOS Dental desenvolveu o NuWay Dental, aplicativo desenvolvido para democratizar e descomplicar o acesso aos serviços odontológicos, permitindo a todos encontrar e contatar um dentista de forma gratuita e online.

Pandemia

No cenário atual de pandemia, a ONG decidiu desenvolver uma nova função no app. Agora o app “oferece o serviço de chat online com dentistas 24h, para orientações odontológicas. Além de conversar e esclarecer dúvidas, é possível tirar fotos da boca de frente, perfil direito e esquerdo para melhor interação com o dentista”.

Segundo o fundador do projeto, Marcelo Schettini, o app NuWay Dental é a evolução do serviço odontológico feito para atender todas as classes e lugares do Brasil, além de ser uma alternativa perfeita durante o período de distanciamento social.

"É o caminho mais rápido e simples, sem burocracia para conectar quem procura um dentista ao dentista, na especialidade que a pessoa precisa, para agendamento dos procedimentos mais simples aos mais complexos. Possibilitando ao usuário um excelente atendimento e experiência".

O aplicativo está disponível para ser baixado gratuitamente no iOs App Store e Google Play .