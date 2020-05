6 perfumes campeões de venda para acertar no Dia dos Namorados

Os brasileiros estão entre as populações que mais celebram o Dia do Namorados. Pelo menos é o que diz a empresa Picodi, que realizou uma pesquisa com mais de 6 mil pessoas de 33 países diferentes (incluindo Europa, Ásia, Austrália, África e as Américas). Segundo o levantamento, pelo menos 82% deles curtem comemorar o Dia dos Namorados, enquanto outros 18% recusam qualquer forma de celebração.

Não fosse a pandemia, mais da metade dos brasileiros celebraria a data em um jantar romântico. Mas com restaurantes fechados, por causa das medidas de isolamento, a alternativa será caprichar no presente. De acordo com a Picodi, 40% das mulheres pretendem comprar roupas para o parceiro. A escolha mais frequente, depois das roupas, são os perfumes: 24% das mulheres e 18% dos homens pretendem presentear com perfumes. Para você que gosta de espalhar boas fragrância por aí, selecionamos seis perfumes (três femininos e três masculinos) que estão entre os mais vendidos nas plataformas de marketplace e são garantia de acertar no Dia dos Namorados. Confira:

1. La Vie Est Belle Woman Edp 30ml Lancôme





O campeão de vendas feminino é o Lancôme La Vie est Belle, em sua tradução, a vida é bela, com uma fragrância floral e doce para mulheres sutis e delicadas. Compre a partir de R$ 225,00.

2. Perfume 1 Million 100ml Edt Masculino Paco Rabanne





Campeão de vendas masculino na Amazon, o Paco Rabanne 1 Million Eau De Toilette é um perfume com fragrância leve e um objeto de design e expressões que já podem ser percebidos desde o primeiro contato visual. Sua embalagem dourada, remete à barras de ouro dando um toque de sofisticação inigualável ao perfume. Compre a partir de R$ 299,90.

3. Good Girl Eau de Parfum 80ml Carolina Herrera





O segundo lugar na lista feminina é a Boa Garota da Carolina Herrera, nome que por si só já diverte. O perfume tem família olfativa oriental floral e notas de saída de amêndoa e café. Compre a partir de R$ 381,00.

4. Club for Men 50ml Mercedes Benz





O segundo lugar masculino vem com o selo de uma das maiores marcas de carros do mundo: Mercedes Benz. Enquanto o carro é um sonho de consumo, o perfume é um blend de várias fragrâncias, desde notas cítricas e amadeiradas até patchouli e ambroxan (entre outras) com um resultado muito agradável ao olfato. Compre a partir de R$ 254,76.

5. 212 Feminino Vip Rose 30ml Carolina Herrera



A medalha de bronze nas vendas de perfumes femininos da Amazon vai para o 212, da Carolina Herrera. É inspirado em champanhe rosé com aromas de flor-de-pêssego, almíscar Branco e âmbar. Compre a partir de R$ 299,00.

6. 212 Men 100ml Carolina Herrera





O terceiro lugar masculino também é o 212 da Carolina Herrera para homens. Apresenta uma fragrância de madeira, folhas de cítricas, folhas de especiarias e cheiro de grama cortada. Compre a partir de R$ 299,00.

