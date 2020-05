Totalmente desenvolvido no Brasil, Volkswagen revela novo modelo global ‘Nivus’

A Volkswagen apresentou, nesta quinta-feira (28, seu modelo mais recente, o Nivus. O novo CUV – Crossover Utility Vehicle – do segmento de carros compactos se destaca pelo design dinâmico, amplo espaço interno e posição ao volante mais elevada.

Como revelado pela montadora, o Nivus foi desenvolvido na América do Sul e, inicialmente, será lançado no mercado brasileiro. O veículo também será disponibilizado mais adiante na Argentina, ainda este ano.

“Outros mercados sul-americanos também receberão o modelo, em 2021. Num prazo mais longo, o novo modelo também será lançado em nível internacional e uma versão europeia também será vendida”, detalhou.

Reprodução/Volkswagen

“O Nivus está introduzindo um novo segmento no mercado brasileiro, com um design inovador, que combina elementos de SUV com as linhas de um cupê. Ele está entre os maiores modelos no segmento dos veículos compactos, com um porta-malas com 415 litros de capacidade”.

O veículo é baseado na plataforma modular transversal (MQB) e será produzido na fábrica da Anchieta (São Bernardo do Campo), utilizando processos mais modernos de produção do Grupo Volkswagen. Confira outros detalhes:

Reprodução/Volkswagen

Design inovador – O Volkswagen Nivus exibe um desenho marcante, com amplo destaque para a queda suave da coluna ‘C’. Sua personalidade ganha argumentos ainda mais marcantes com os faróis e as lanternas em LED, além do DRL (daytime running light) totalmente em LED. As novas rodas de liga leve de 17 polegadas completam o pacote visual.

Infotainment de última geração – O novo sistema de infotainment, totalmente desenvolvido no Brasil, tem nome e sobrenome: VW Play.

Reprodução/Volkswagen

Tecnologia – Com relação a tecnologia, o ACC (Adaptive Cruise Control) permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente. O Nivus inova também com o AEB (Autonomous Emergency Brake), recurso que, ao identificar o eminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma. O pacote de segurança traz ainda o Front Assist, sistema que, por meio de radar e sensores, monitora o tráfego e alerta o motorista, de forma sonora e visual, para evitar colisões.

Performance e eficiência – O modelo chega com motor 200 TSI de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível. Este propulsor entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas.

Reprodução/Volkswagen

Com informações da Volkswagen

