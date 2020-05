Os títulos Star Wars Battlefront II e Call of Duty: WWII são os dois jogos gratuitos, do mês de junho, para membros de PlayStation Plus (PS Plus) .

Como revelado pela Sony, nesta quinta-feira (28), ambos os títulos estarão disponíveis para baixar de 2 de junho até 6 de julho. Confira:

Star Wars Battlefront II e Call of Duty: WWII são os jogos gratuitos de junho para membros PS Plus. Saiba mais sobre os jogos do próximo mês: https://t.co/n5qdt6Dt4N pic.twitter.com/36veM0OSrM — playstation_br (@PlayStation_BR) May 28, 2020

Star Wars Battlefront II

“Enfrente seu destino como Luke Skywalker na Death Star II. Faça parte dos gigantescos conflitos das Clone Wars. Lidere a First Order até a dominação como Kylo Ren. Rebele-se contra o Império. Esmague a Resistência”, revela a descrição.

Junte-se à ação e aproveite as mais de 25 atualizações gratuitas que o título já teve desde seu lançamento – incluindo co-op online, as batalhas offline contra a máquina de Instant Action, e o cabo de guerra multiplayer entre planetas e naves de Capital Supremacy. Confira trailer:

Call of Duty: WWII

“Retorne ao passado, de mais de uma maneira, com a recriação dos conflitos de guerra que inspiraram o início da franquia Call of Duty”, revela a descrição.

Na campanha do game, você tem um papel importante nas frentes de guerra por toda a Europa, participando de várias missões diretamente inspiradas por momentos históricos. No modo multiplayer, lute com ou contra outros jogadores. Trailer:

Com informações da Sony

