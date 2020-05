Os signos que sentem falta de amores do passado quando nada dá certo

Quando a vida amorosa não está dando tão certo como o esperado, alguns signos do zodíaco tendem a pensar em relacionamentos que já terminaram com nostalgia e vontade de voltar.

Confira quais são:

Áries

A vida amorosa do ariano vai muito bem quando as coisas são promissoras. No entanto, se nada sai como o esperado, ele pode sentir saudade do afeto de pessoas que amou e terminou sem ter a completa certeza de que tudo estava perdido. Este signo se sente motivado quando é amado e não consegue esquecer seu desejo de reascender uma chama.

Gêmeos

Quando sente dificuldades de encontrar pessoas que o apaixonem e desafiem, este signo pode olhar para o passado e se lembrar dos bons momentos com o ex. Ele pode ir em busca de diversão ou até tentar retomar algo mais sério, visando o apoio e entrega que já aconteceram em um relacionamento.

Câncer

Visando as conexões intimas que constrói e seu destemor em correr riscos no amor, o canceriano pode tentar retomar um amor antigo, especialmente quando se sente frustrado em sua vida amorosa. Este signo só corta totalmente os laços com alguém que amou quando foi muito decepcionado.

Libra

O libriano sempre tem alguém do passado na sua lista de possíveis romances. Ele não costuma guardar rancor e foca em se lembrar dos momentos felizes vividos a dois. Podem embarcar em uma aventura ou até tentar algo mais sério quando a paixão volta a guiar seu coração.