Os signos com mais dificuldade em tomar decisões importantes

Alguns signos do zodíaco pensam bastante e não tomam decisões facilmente, demorando mais que outros para fazer uma escolha.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano não decide mudar as coisas rapidamente. Ele sempre colocará todas as cartas sobre a mesa e medirá pontos fracos e fortes, não só práticos, mas também levando em conta seu coração. Ele mede esforços e tenta obter a clareza antes de dar um passo concreto.

Libra

O libriano irá hesitar por indecisão ou ao decidir colocar tudo sobre uma balança, tentando agir de forma equilibrada e sem colocar nada a perder. É bom esperar sentado e se preparar para dar um conselho que eles dificilmente irão usar.

Peixes

A decisão para o pisciano está sempre ligada ao seu coração e sentimentos. Por isso, ele irá enfrentar os problemas com cautela e precisará da ajuda de terceiros para ver as coisas de forma mais objetiva. De todas as formas, ele prefere demorar em fazer uma escolha a se arrepender por ela.