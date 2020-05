O brilho que cada signo do zodíaco possui dentro de si

Cada signo do zodíaco possui qualidade que fazem com que ele seja iluminado e consiga também transmitir esse brilho. Confira o seu:

Áries

A determinação e força do ariano iluminam sua vida. Este signo é fiel a seus princípios e não se deixa influenciar pelas outras pessoas facilmente.

Touro

A fidelidade e lado cuidadoso do taurino iluminam sua forma de ser. Ele é capaz de tomar boas decisões e ser um grande aliado.

Gêmeos

A alegria e esperança do geminiano sempre o ilumina. Este signo é capaz de transmitir a leveza e tranquilidade que faz toda a diferença nas dificuldades.

Câncer

A sensibilidade e disponibilidade de ajudar fazem o canceriano ser iluminado. Este signo é uma grande mão amiga e por ser especial, também faz com que as pessoas que aprecia se sintam assim.

Leão

A força para fazer as coisas ficarem bem e belas ilumina este signo. Sua capacidade de superar os obstáculos e não ver nada como impossível irradia motivação.

Virgem

O virginiano possui clareza sobre o que quer e como pode ajudar os outros a conseguir também. Este signo se ilumina ao ser uma peça chave em fazer as coisas da melhor forma e motivar os outros a agir também.

Libra

O libriano brilha ao saber como usar suas melhores qualidades e também é capaz de enxergar o melhor nos outros. Seu interior carrega positividade e perseverança.

Escorpião

O amor que o escorpiano sente e pode desencadear é algo que o ilumina. Sua força para defender sem medo e se entregar de forma intensa é rara.

Sagitário

A capacidade de usar o que sabe e compartilhar com os outros ilumina o sagitariano. Este signo é capaz de deixar algo importante em cada lugar e para cada pessoa do seu caminho.

Capricórnio

A vontade de ser alguém melhor sempre e não ter medo de se esforçar ilumina o capricorniano. Ele está sempre aberto a novas sabedorias e enfrenta o que for preciso para se sentir realizado ou realizar o que acha importante.

Aquário

O espírito de revolução e parceria do aquariano faz com que ele se ilumine. Este signo não se conforma e une quem for preciso para alcançar o que considera essencial.

Peixes

A sensibilidade e criatividade do pisciano ilumina sua personalidade. Nem tudo é simples em seu interior, mas ele consegue sentir com propriedade e transmitir isso ao mundo de uma forma única.