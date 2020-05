Janelas sujas? Saiba como fazer um limpador natural em casa para deixá-las super limpas

Limpar as janelas não é uma tarefa nada fácil e exige um produto adequado, mas nem sempre o dinheiro está na conta com comprar um ótimo limpador. No entanto, você pode fazer o seu aí mesmo na sua casa. Como? Confira a receita.

Ingredientes

1 ½ colher de sopa de álcool

3 gotas de óleo essencial de hortelã

1 ½ xícara chá de água

1 ½ colher de sopa de vinagre branco

Modo de preparo: