As influencers que se orgulham das próprias curvas e provam que corpo bonito é o que tem gente feliz

narrativas que transformam o mundo ⁣ ⁣ este é um post de agradecimento! faz pouco menos de um mês que lancei a campanha de financiamento pra conseguir me manter durante a quarentena e ajudar outros artistas e comunicadores a se manterem também e escrevo para expressar minha GRATIDÃO a todes que se dispuseram a somar, que investiram um pouco do que tem no meu trabalho e no trabalho de outres. vocês são incríveis e entenderam tudo. ⁣ ⁣ a campanha é simples e todes podem somar, já que as contribuições são a partir de R$ 2 e o valor final é rateado. 30% vou destinar para quem também está passando por maus bocados nessa pandemia, sem direito ao auxílio emergência (🙋🏽‍♀️), com os trabalhos cancelados (🙋🏽‍♀️), sendo a primeira parte que parou (eventos e afins) e a última que vai voltar. os editais também foram cancelados e os outros que rolam não dão certo, então, a partilha se mostra o jeito mais eficaz de conseguirmos atravessar esse túnel, cuja luz no final ainda é uma utopia. ⁣ ⁣ o financiamento oferece várias recompensas, que vão de newsletter, cursos on-line a mimos literários (entre outros, entra lá pra ver) e me ajuda a seguir trabalhando com o que sempre trabalhei – e nunca fui remunerada por isso. ⁣ ⁣ dito isso, reforço os agradecimentos a todes que puderam somar, com a quantia que deu pra cada um – como eu disse, não precisa muito, precisa querer e por em prática o "ninguém solta a mão de ninguém". ⁣ ⁣ neste primeiro mês, escolhi dois projetos pra destinar os 30%. um é o poeta @mirodamuribeca , que mora em Recife (PE), vive da venda do próprio trabalho na rua e agora está impedido de fazer isso. uma parte do $ vai pra esse poeta genial. a outra parte vai pra @aliaseditora , que é essa editora incrível do Ceará, que pública mulheres, que descentraliza a produção, que investe em sonhos e lança agora um clube de assinatura. vale demais conhecer.