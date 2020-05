As dicas essenciais para manter uma pele saudável durante a quarentena

Seja na quarentena ou no pós-quarentena, manter a pele saudável exige um ritual. Aline Caniçais, fisioterapeuta dermato funcional da HTM Eletrônica, explica que bons hábitos ainda é a melhor saída para uma pele fantástica.

“Uma rotina de cuidados completa, tendo os recursos estéticos como aliados, garante saúde e contribui com a melhora do aspecto da pele”, afirma.

1. Use filtro solar regularmente

“Proteja a sua pele do sol todos os dias, mesmo em dias de frio ou chuva, com um filtro solar com FPS 30 ou superior. A radiação UVA penetra mais profundamente na pele, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento. Assim como a higienização e a tonificação da pele, ele também deve ser um hábito diário”, explica a profissional.

2. Sempre hidratar mãos e pescoço

Além disso, Aline comenta que as características do pescoço e colo são diferentes das demais áreas do corpo. “A densidade da pele desta região é mais fina, apresenta a existência de poucas glândulas sebáceas e sofre ainda mais com o ressecamento. A flacidez apresentada também é mais perceptível, pois a quantidade de fibras de colágeno é reduzida. Por isso, hidrate também – e principalmente – estas regiões para minimizar os efeitos visíveis do envelhecimento”.

3. Saiba seu tipo de pele

Para a profissional, é essencial descobrir o tipo de pele para conseguir um bom tratamento. “A escolha de um produto errado faz com que os ativos trabalhem de forma contrária ao que a pele necessita, promovendo respostas inadequadas. A escolha do cosmético ideal para o seu tipo de pele visa tratar adequadamente e potencializar os resultados, mediante as características de cada pele”, alerta.

4. Ingestão de colágeno e antioxidantes

“Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes protege a pele de agressores externos como poluição e radiação, além de neutralizar os radicais livres. Alguns alimentos como cenoura, chá verde, frutas cítricas, linhaça e suco de uva integral são antioxidantes e devem sempre compor o cardápio. Já para minimizar a flacidez do rosto e do corpo, é importante consumir alimentos que contenham proteína, tais como: carnes, ovos, leite e grãos.”, finaliza.