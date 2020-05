Companhia Azul lança versão eletrônica de sua revista de bordo

A revista de bordo da Azul ganha hoje mais uma versão. Como revelado pela empresa, em comunicado, a companhia está lançando uma plataforma de conteúdo online para a Revista Azul, que, suspensa nos voos desde o mês passado, terá, além de um espaço com as edições impressas anteriores, uma ampla cobertura, com atualização diária e conteúdos exclusivos.

"Também adaptada para ser acessível em libras, a revista digital poderá ser acessada pelos Clientes em casa, nas salas de espera dos aeroportos e até pelo wi-fi das aeronaves da companhia", detalhou.

Com cerca de dois milhões de leitores mensais, a revista de bordo da Azul era distribuída em todos os voos domésticos e internacionais da companhia.

Ainda de acordo com a empresa, a partir de agora, no novo modelo de negócio, seu conteúdo, ganha outras dimensões e pode ser lido por qualquer pessoa gratuitamente através da plataforma digital. A Revista Digital da Azul pode ser acessada através do site: www.revistaazul.com.br

Com informações da Azul

