Cabelo curto: os estilos que favorecem quem tem rosto redondo

O cabelo curto continuará sendo uma das tendências mais fortes nos próximos anos. Felizmente, existem muitos estilos que podem ser adaptados para diferentes tipos de rosto.

Desta vez, criamos um guia para rostos redondos. Assim, você pode se inspirar para a sua próxima mudança de visual.

Corte assimétrico

Os cortes assimétricos proporcionam uma aparência mais jovem e moderna. Isso é conseguido cortando mais as costas e deixando a frente mais longa, para criar uma linha de perfil diagonal.

Esse estilo pode ser tão nítido ou sutil quanto desejado e pode ser usado logo abaixo da mandíbula ou acima dos ombros.

Reprodução/Nueva Mujer

Lob com capas longas

O lob tornou-se um dos cortes favoritos das celebridades nos últimos anos. Isso ocorre porque sua versatilidade permite manter uma aparência moderna sem arriscar muito.

Para rostos redondos, esse é o melhor estilo, pois manter o comprimento abaixo do queixo ajuda a criar um efeito de alongamento.

Para dar mais textura e movimento, é recomendável adicionar camadas longas, ou seja, elas começam no nível do queixo até as pontas, evitando assim dar mais volume à parte das bochechas.

Reprodução/Nueva Mujer

Pixie

Se você quiser ousar uma mudança radical. Corte o cabelo deixando a parte da frente mais longa. Em rostos redondos, esse estilo fica melhor se for penteado de lado para proporcionar uma aparência mais harmoniosa.

Este corte clássico pode ser uma maneira divertida de mudar sua aparência. Consiste em aparar os cabelos nas costas e nas laterais, deixando a frente um pouco mais longa.

Além de proporcionar uma aparência jovem, este corte é ideal para a estação quente e pode ser facilmente estilizado.

Reprodução/Nueva Mujer

Repicado

Para um efeito descontraído e moderno, escolha um corte repicado, que consiste em criar camadas assimétricas que emolduram o rosto e removem o excesso de peso do cabelo.

Esse estilo é ideal para quem tem muito cabelo.

Reprodução/Nueva Mujer

Estilo bob

O corte bob é ideal para mulheres que amam cabelos curtos. É conseguido cortando o cabelo até o nível do queixo e as camadas podem ser adicionadas nas extremidades.

Para faces arredondadas, recomenda-se pentear lateralmente para criar um efeito de alongamento.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer