5 produtos para celebrar o Dia do Hambúrguer em grande estilo

Hoje, 28 de maio, comemora-se uma das maiores paixões gastronômicas do mundo: o Dia Internacional do Hambúrguer. Foi nos Estados Unidos que a data foi criada e também onde a hambúrguer como conhecemos surgiu para o mundo. Em 1904, na feira mundial de Saint Louis, capital do Missouri, onde cerca de 20 milhões de visitantes tiveram contato pela primeira vez com uma iguaria chamada “hambúrguer” – nesta mesma feira os Estados Unidos também apresentou o Hot Dog, o cone de waffle para sorvete e o algodão doce (mas isso é tema para outra matéria).

Durante o período pós-guerra, o hambúrguer ficou tão famoso que foi incluído na cultura popular americana. Um dos desenhos de maior sucesso, Popeye, criado por Elzie Crisler Segar, tinha o personagem Wimpy (conhecido como "Dudu" no Brasil), um guloso educado que era apaixonado por hambúrgueres. Sua frase marcante, "Pagarei com prazer na terça, por um hambúrguer hoje!" (em inglês "I'll gladly pay you tomorrow for a hamburger today") tornou-se famosa. Durante o auge de sua popularidade nos anos 1930, Dudu passou uma imagem de que os hambúrgueres eram saudáveis para a juventude da época. Para comemorar o dia, listamos alguns itens, entre livros e utensílios de cozinha, para você fazer os melhores hambúrguer em casa. Confira:

1. Chapa para fogão retangular







Com área útil de 42 x 28 cm, essa chapa permite que se prepare uma grande quantidade de alimentos por vez, além de permitir que prepare tudo ao mesmo tempo, faça lanches e prepare de uma única vez vários itens. É feita em alumínio revestida com várias camadas de material antiaderente e alças em material termo-isolante e possui sulco que retém a gordura, diminuindo a bagunça no fogão. Compre a partir de R$ 89,99.

2. Grill prensa com antiaderente cerâmico







O grill tem luz indicadora de aquecimento para controle de temperatura: sempre que for ligado e estiver aquecendo, ela permanece acesa. Quando o grill atinge a temperatura ideal, ela se apaga. Tem chapas antiaderentes cerâmicas, tampa com acabamento em inox e pés antiderrapantes. Além de hambúrgueres, você pode preparar as carnes que quiser. Compre a partir de R$ 169,10.

3. Faça o seu próprio hambúrguer







"50 receitas da refeição favorita de quem gosta de gordice" é o subtítulo desse livro que traz várias formas de preparar o hambúrguer, com carne de boi, carne de peixe, carne de aves e receitas vegetarianas. Compre a partir de R$ 7,49 ou e-book, sem custo adicional, pelo Kindle Unlimited.

4. Espátula de hambúrguer







Chef que se preza precisa ter os utensílios certos, incluindo para preparar hambúrgueres. Essa espátula profissional para hambúrguer tem lâmina de aço inox e cabo de polipropileno. Nunca mais seus hambúrgueres vão agarrar na chapa. Compre a partir de R$ 53,50.

5. Modelador de hambúrguer em alumínio revestido







Que tal preparar o próprio bife de hambúrguer ao invés de comprar os processados? Você pode fazer qualquer tipo, incluindo os vegans, com essa forma e a família vai gostar tanto que nunca mais vai deixar você comprar os industrializados. Forma em alumínio injetado de alta resistência, anti aderente e de fácil desmolde. Compre a partir de R$ 45,90.