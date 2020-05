4 livros de poesias escritos por mulheres disponíveis para download gratuito na Amazon

Por muito tempo, mulheres escritoras foram silenciadas na literatura. Ainda que nos tempos atuais, elas tenham que lutar para garantir seus espaços, há cada vez projetos que nascem para valorizar seus trabalhos. Contudo, não basta apenas que projetos sejam criados.

A mudança também deve ocorrer por parte dos leitores. Ler mais mulheres escritoras, por exemplo, é uma excelente maneira de incentivar e valorizar o trabalho delas. Não sabe por onde começar? Fique tranquilo. Aqui você encontra livros de poesia escritos por mulheres disponíveis para download gratuito na Amazon.

Três vezes Hilda: Biografia, correspondência e poesia

Sinopse: "Arrogância, delicadeza, uma beleza impressionante, uma nuvem de fumaça de cigarro. Se pessoalmente Hilda guardava todas essas características, tão diversas e tão complementares, não é diferente para quem lê um verso seu pela primeira vez." – Ana Lima Cecilio Este livreto inclui um perfil biográfico de Hilda Hilst por Ana Lima Cecilio, três cartas de Caio Fernando Abreu para a autora de Amavisse e três poemas de amor.

Baixe aqui.

Vozes femininas da poesia latino-americana: Cecília e as poetisas uruguaias

Sinopse: É a partir de uma perspectiva de "dupla revisão" que Vozes femininas da poesia latino-americana: Cecília e as poetisas uruguaias ressalta um outro perfil da escritora brasileira Cecília Meireles: a de grande estudiosa e conhecedora da produção de autoria feminina latino-americana. O livro tem como ponto de partida o ensaio ceciliano intitulado "Expressão feminina da poesia na América", que corresponde a uma conferência proferida no ano de 1956, na Universidade do Brasil, e que apresenta um panorama da expressão lírica feminina na América hispânica.

Baixe aqui.

Poesia Libertadora: Antologia

Sinopse: A antologia Poesia Libertadora, organizada por Rose Almeida, é resultado do concurso literário Prêmio Absurtos de Poesia 2019 e celebra a estreia da Absurtos Editora nesse mundo de surtos, sonhos e livros.

Os 109 poetas nela reunidos – que vivem em cidades espalhadas por todas as regiões do Brasil e têm idades entre 18 e 70 anos – versam sobre variados conceitos de libertação, sob diversos estilos poéticos. Alguns tratam diretamente do assunto, enquanto outros mostram que o poder libertador da poesia pode estar também em sua forma ou em seu conteúdo ousado, polêmico ou contestador.

Baixe aqui.

Ressaca de Você

Sinopse: A vontade de espalhar sentimentos me levou à poesia. E a poesia me trouxe aqui. Trago nesses versos 5 anos de mudanças, construções e todos aqueles sentimentos inomináveis, mas que eu tenho certeza que você os conhece. Espero que você me sinta, assim como eu senti cada letra escrita.

Baixe aqui.