Crew Dragon: SpaceX faz sua primeira missão espacial tripulada nesta quarta-feira (27)

A SpaceX, em parceria com a NASA, faz sua primeira missão espacial tripulada nesta quarta-feira (27).

Conforme programado, a decolagem acontecerá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. Veja transmissão:

Webcast of Crew Dragon’s demonstration mission with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug on board the spacecraft is now live → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/aXQUcY4diB

O lançamento marca a primeira missão com astronautas da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla.

Com a cápsula Crew Dragon, também será o primeiro voo tripulado partido de solo norte-americano desde 2011. Confira:

In March 2019, Crew Dragon completed its first demonstration mission – an end-to-end flight test without astronauts on board during which it became the first American spacecraft to autonomously dock with the @space_station pic.twitter.com/2BBjtISUaU

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020