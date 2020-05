Os signos que parecem ser fáceis de enganar, mas são muito espertos

Alguns signos do zodíaco podem parecer presas fáceis de enganar devido a algumas características da sua personalidade. No entanto, eles podem surpreender com a sua inteligência e percepção que não os deixa ser passados para trás facilmente.

Confira quais são:

Gêmeos

Por se jovial e extrovertido, algumas pessoas podem pensar que o geminiano é fácil de enganar. No entanto, por trás do olhar curioso e alegre, este signo guarda uma inteligência capaz de tirar conclusões sobre os outros que poucos possuem, o que os faz ser esperto e pouco vulnerável.

Touro

Podendo transmitir seu lado considerado e fofo à primeira vista, o taurino também guarda muita firmeza, sendo teimoso e decisivo. Ele é observador e muito cuidadoso com o que possui, não deixando que as pessoas se aproveitem da sua bondade ou o enganem facilmente.

Libra

Mestre em fugir de conflitos e encantar as pessoas com sua personalidade, o libriano pode ser visto como alguém sensível e vulnerável. No entanto, ele sabe muito bem o que deseja e como conseguir isso dos outros, pois é atento as pessoas que estão ao seu redor. Ele se protege ao manter sempre uma dúvida, o famoso “pé atrás”.

Capricórnio

Por se mostrar como alguém correto e justo, algumas pessoas acham que o capricorniano não sabe muito sobre a desonestidade. No entanto, este signo age minuciosamente, decifrando e tirando grandes conclusões calado para agir com precisão, surpreendendo quem achava que estava no controle.