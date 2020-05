Lançamento da primeira missão tripulada da SpaceX é adiado; confira transmissão ao vivo

O lançamento da primeira missão tripulada da SpaceX, em pareceria com a NASA, foi adiado nesta quarta-feira (27).

A decolagem que estava programada ocorreria no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA), mas foi adiada por conta de problemas meteorológicos. Confira transmissão ao vivo:

De acordo com informações divulgadas pela instituição, e compartilhadas no Twitter, uma nova tentativa de lançamento será feita no sábado (30).

Esta é a primeira missão da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, com astronautas da Agência Espacial Americana (NASA).

Como revelado, também é o primeiro voo tripulado que deve ser lançado a partir de solo norte-americano desde 2011.

