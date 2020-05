Inverno antecipado: 6 dicas para aquecer a casa sem aumentar sua conta de energia

O frio chegou antecipadamente em boa parte do Brasil neste ano. Mesmo dentro de casa, os ambientes costumam ficar gelados, principalmente à noite, quando as temperaturas ficam ainda mais baixas.

Pensando nisso, o Metro Jornal separou 6 dicas para te ajudar a esquentar a casa nesse período de frio e quarentena – sem aumentar a conta de energia – com a ajuda da personal organizer e designer de interiores, Rafaela Oliveira, do canal Organize sem Frescuras.

1. Ventilação

Ventile a casa de 5 a 10 minutos por dia, de preferência nos horários de mais sol, para que não circule muito ar gelado. No restante do dia, mantenha a casa fechada, mas sem nada que possa bloquear o sol. No fim da tarde, feche cortinas e persianas para segurar o calor.

2. Frestas

Tampe frestas existentes em portas e janelas. Para isso, você pode utilizar um veda-porta, aquelas cobrinhas que colocamos no rodapé, ou mesmo fitas plásticas.

3. Tapetes

O chão é muito gelado, talvez o ponto que mais perde calor na casa. A dica é colocar tapetes com isolamento, emborrachados na parte de baixo e fofinhos em cima.

4. Cores

As cores captam energia e calor. Prefira móveis, almofadas e mantas de cores escuras em dias mais frios.

5. Velas aromáticas

Pixabay

As velas aromáticas, além de dar um clima gostoso, também ajudam a esquentar o ambiente.

6. Bolsa de água quente

Bolsa de água quente é uma ótima ideia para se esquentar na camas ou no sofá. Dá para aquecer e colocar entre o lençol e cobertor.