Desativando o download automático de fotos e vídeos no WhatsApp para ganhar espaço

Por padrão, as configurações do aplicativo WhatsApp estão definidas para baixar imagens automaticamente utilizando uma conexão de dados móveis.

Já os arquivos de áudio e vídeo serão baixados automaticamente apenas quando usuário estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

No entanto, como revelado pelo blog do app, a medida pode ser modificada, com o objetivo de reduzir a memória ocupada do aparelho celular, por exemplo.

Para configurar o download automático de fotos, vídeos ou arquivos de áudio, abra o WhatsApp e, em seguida, toque em Mais opções > Configurações > Uso de dados e armazenamento > Download automático de mídia. Confira:

Nunca: Os arquivos de mídia nunca serão baixados automaticamente. Você terá que tocar em cada arquivo para baixá-los manualmente.

Wi-Fi: Os arquivos de mídia serão baixados automaticamente quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi, como a internet da sua casa.

Wi-Fi e dados celulares: Os arquivos de mídia serão baixados automaticamente quando você estiver conectado à internet.

Além disso, se possui um plano de dados limitado, a sugestão é configurar o download automático para ser feito apenas quando conectado a uma rede Wi-Fi.

