Companhia LATAM Airlines suspende pagamento de dividendos a seus acionistas após iniciar "processo de reorganização"

A companhia LATAM Airlines suspendeu o pagamento de dividendos a seus acionistas após iniciar o processo de recuperação judicial nesta terça-feira (26).

Conforme revelado em comunicado, a LATAM informou a ação à Comissão do Mercado Financeiro (CMF) no Chile, no âmbito do processo de reorganização voluntária iniciado sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos.

O grupo não distribuirá dividendos a seus acionistas correspondentes ao exercício de 2019, que estavam previstos para pagamento em 28 de maio de 2020.

“Isso é explicado pelo fato de que as regras que regem o Procedimento do Capítulo 11 impedem a companhia aérea de distribuir dividendos a seus acionistas enquanto se concentra na renegociação de seus passivos, que permite a continuidade de suas operações e viabilidade futura”, informou.

Com informações da LATAM

