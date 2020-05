Campanha 'Nenê do Zap' dá dicas de interações na primeira infância

Sejam conversas ou brincadeiras, as interações com bebês e crianças durante a primeira infância, período que vai do nascimento até os seis anos de idade, são fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos. E, para conscientizar sobre a importância dessas interações e também incentivá-las, foi criada a campanha Nenê do Zap.

A campanha Nenê do Zap foi lançada em março e consiste no personagem Nenê do Zap, um bebê esperto e bem-humorado, propagando gratuitamente conteúdos relacionados à primeira infância através do aplicativo de mensagens WhatsApp. São fotos, áudios, vídeos e textos contendo dicas de interações com as crianças desde o nascimento até os seis anos. Os conteúdos também informam sobre o valor dessas interações para o desenvolvimento infantil.

Leia também – Casos da Covid-19 entre crianças aumenta 50 vezes em São Paulo em um mês

A iniciativa tem curadoria da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. Neste mês de maio, ela passou a contar também com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que enxerga no projeto uma forma de amparo às famílias.

Uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, indicou que 53% da população brasileira não sabe que os bebês começam a aprender antes dos seis meses de vida. Por isso a campanha Nenê do Zap tem tanta importância, com suas dicas de como interagir positivamente com os bebês desde quando eles nascem.

Leia também – Tirar seu filho da educação infantil é uma opção?

Segundo a diretora de comunicação da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Paula Perim, é positivo que exista uma iniciativa que oriente sobre a importância das interações com a criança na primeira infância. “Em tempos de incerteza, pode ser mais complexo para os adultos incluírem esse tema entre suas prioridades. Com o Nenê do Zap, queremos que eles sejam impactados e absorvam essa mensagem de uma maneira simples, consistente, divertida e também acolhedora”, declara ela.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a campanha Nenê do Zap tem compartilhado conteúdos relacionados ao assunto, como dicas de higiene e do que fazer com as crianças dentro de casa.

Para receber os conteúdos do Nenê do Zap, basta mandar um “oi” para ele no WhatsApp. Você pode fazer isso clicando neste link ou adicionando o número (11) 99743-8964 para mandar a mensagem. O Nenê do Zap também tem perfis em no Instagram e no Facebook, onde compartilha conteúdos extras e conversas com especialistas.

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!