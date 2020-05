5 plantas para cultivar em um espaço pequeno

Plantas de interior são uma maneira de encher a casa de vida. Elas não apenas trazem uma nova imagem ao seu espaço, mas também purificam o ambiente e favorecem a saúde mental.

Não importa se você tem um espaço pequeno ou se não tem muito tempo, essas são as melhores opções para você começar a sua coleção:

Língua-de-sogra (Dracaena trifasciata)

Não deixe o nome enganar você. Esta planta recebe o nome da forma de suas folhas. Além de ter uma boa aparência, é uma planta de baixa manutenção, conhecida por sobreviver às secas, tornando-a perfeita para iniciantes que vivem em praticamente qualquer ambiente.

Embora essa planta prefira luz, ela pode sobreviver a níveis mais baixos de luz. Portanto, se você mora em um apartamento pequeno, não terá problemas em se ajustar.

Também foi demonstrado que essas plantas filtram substâncias químicas desagradáveis ​​como benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e tolueno, para que você possa respirar com facilidade com isso em sua casa.

Reprodução/Nueva Mujer

Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

Se você já tem experiência em manter uma planta viva viva, talvez seja hora de adicionar um lírio-da-paz à sua coleção.

Isso requer mais atenção em comparação com outras plantas de casa. Isso significa mantê-lo úmido sem regar demais e colocá-lo em um local onde receba muita luz, mas não por muito tempo.

Obviamente, é importante notar que suas flores têm pólen, portanto esta planta pode não ser a melhor opção para quem luta contra alergias.

Se isso não for um problema para você, você pode colocá-lo no seu quarto, pois produz oxigênio à noite, enquanto a maioria das outras plantas o faz durante o dia.

Além de produzir oxigênio, esta planta também remove amônia, benzeno, formaldeído e tricloroetileno.

Reprodução/Nueva Mujer

Babosa

Esta planta não só é fácil de cuidar, como também é conhecida por suas propriedades curativas.

O suco de aloe vera possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Portanto, você pode não apenas usar esta planta para iluminar sua casa, mas também para curar feridas.

Coloque sua planta em um local claro e ensolarado e não se preocupe em mantê-la molhada. Eles gostam de solo muito, muito seco antes de terem água novamente.

Reprodução/Nueva Mujer

Filodendro

Esta é uma planta de casa coberta que adora descer prateleiras. Suas alegres folhas verde-escuras são em forma de coração, onde encontram as hastes.

O Philodendron é a planta de interior mais fácil de cuidar. Prospera em uma variedade de condições de iluminação, de baixa a ensolarada, preferindo luz indireta.

Funciona bem em qualquer lugar próximo da temperatura ambiente padrão. Deixe a superfície do solo secar entre as regas. Não deve estar constantemente molhado.

Reprodução/Nueva Mujer

Suculentas e cactos

As suculentas são versáteis e charmosas. Existe uma grande variedade e elas precisam de muito pouco cuidado. Elas são excelentes para terrários ou como plantas separadas.

Existem muitos tipos de espécies das quais podemos escolher. Por exemplo: Melocactus, Acharagma, Acanthocalycium, Astrophytum, algumas espécies pequenas do gênero Mammillaria, entre outras.

Irrigue com água em abundância uma vez por semana, se o recipiente onde você o possui possui orifícios de drenagem. Caso contrário, você deve regar com moderação para umedecer o solo, mas certifique-se de que a água não se acumule no fundo do recipiente. Deixe o solo secar entre as regas.

Quanto à luz, tente colocar sua planta em um canto iluminado, mas onde ela não recebe luz solar direta ou pode queimar.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer