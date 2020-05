WhatsApp libera atualização com novo recurso para o sistema Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta terça-feira (26), uma nova atualização para o sistema operacional Android.

O update 2.20.157 está disponível para todos os usuários da popular plataforma no Google Play (saiba como atualizar neste link).

Com isso, um novo recurso foi liberado. “Agora você pode enviar um link para conversar por chamada de vídeo em grupo com qualquer pessoa. Para começar, toque no ícone e selecione Sala”, revelou.

Com as salas do Messenger é possível fazer chamadas de vídeo com amigos e familiares utilizando o aplicativo Messenger ou, se preferir, utilizando o navegador de internet do celular ou do computador para abrir o site do Messenger. Saiba como utilizar:

Mais novidade

O app também trabalha em um novo recurso para os usuários do Android e iOS. Contatos poderão ser adicionados por QR Code, como uma espécie de 'cartão de visita' digital.

Ao abrir esta espaço no app de mensagens, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente.

