Três truques e dicas simples para dominar o aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp já conta com quase dois bilhões de usuários em todo o mundo.

Com o uso constante, pode surgir algumas dúvidas. Pensando nisso, separamos três truques simples para dominar o aplicativo. Confira:

Conversa em um clique

Com o recurso conversa em um clique, você pode iniciar uma conversa com alguém cujo número de telefone não está salvo na sua lista de contatos. Desde que você saiba o número de telefone dessa pessoa e que ela tenha uma conta do WhatsApp ativa, você poderá criar um link que permite iniciar uma conversa entre vocês.

Correto: https://wa.me/552196312XXXX

Ao clicar nesse link, a conversa com essa pessoa será criada automaticamente. A conversa em um clique funciona no seu celular e no WhatsApp Web.

Versão Web

O WhatsApp Web e o WhatsApp para Computador são extensões da conta do app que você usa no seu celular.

As mensagens são sincronizadas entre seu celular e seu computador, de modo que você possa visualizá-las em ambos os aparelhos. Tudo o que você precisa fazer é sincronizar com seu aparelho utilizando um QR Code.

Alterar o tipo de fonte

São quatro opções de formato: negrito, itálico, riscado e monoespaçado. Tudo sem a necessidade de aplicativo externo. Confira:

Para escrever sua mensagem em itálico, insira o sinal de sublinhado antes e depois do texto: (_texto_).

Para escrever sua mensagem em negrito, insira um asterisco antes e depois do texto: (*texto*). Já para tachar, insira um til antes e depois do texto: (~texto~).

Por último, para escrever sua mensagem monoespaçada, insira três sinais graves antes e depois do texto: ("`texto"`).

