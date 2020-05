PS4 Tournaments: Open Series chega com novidades para os jogadores

A competição continua com o PS4 Tournaments: Open Series. Conforme revelado pela Sony, a partir de 1 de junho será iniciado com três títulos: Call of Duty: Modern Warfare, EA Sports FIFA 20, e Mortal Kombat 11.

Estes torneios são abertos a todos os participantes elegíveis, como informado. Confira todos os detalhes:

Torneios Online Semanais: a Open Series ocorrerá semanalmente, e culminará em uma Final Mensal. Compita nos qualificadores semanais para garantir uma vaga na Final Mensal.

Recompensas para Todos: novas recompensas serão introduzidas todo mês, e estarão disponíveis para todos que competirem em um torneio. Todos os jogadores receberão um tema e avatar dos PS4 Tournaments ao participarem de seu primeiro torneio, e o valor das recompensas aumentará quanto mais progredir.

Chances de receber prêmios: os jogadores que conseguirem o primeiro lugar nos Qualificadores Abertos de alguns games receberão um prêmio em dinheiro de $100 (USD), e o primeiro lugar de uma Final Mensal terá a oportunidade de receber um prêmio de $1,000 (USD) ou mais.

Também foi revelado que o Competition Center já está disponível mundialmente online na web e para mobile. Tournaments está disponível na aba de Eventos do sistema PS4.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: