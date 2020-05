Os signos do zodíaco que falam mesmo quando não deveriam

Alguns signos do zodíaco gostam de expressar o que pensam, recusando o silêncio e dizendo o que querem mesmo que a situação não seja tão propicia.

Confira quais são:

Gêmeos

Quase sempre o geminiano sabe o que quer dizer e como sua forma de se expressar pode ser entendida. Por isso, ele não se amedronta ao falar diante de situações difíceis e se sente ainda mais motivado quando sabe que fará a diferença entre os demais.

Escorpião

Mesmo que o silêncio e a estratégia sejam as especialidades deste signo, ele não ficará quieto ao se sentir injustiçado ou quando os outros esperam que ele guarde suas opiniões. Este signo é bom de defesa e de ataque, por isso não teme expressar o que acha e sente.

Sagitário

Mesmo que possa balancear suas opiniões com as de outros, este signo não se cala quando acha que carrega a verdade. Ele dirá o que pensa e influenciará outras pessoas a também agir com ele, usando suas ferramentas de diálogo sem medo.

Aquário

O aquariano pode colocar a cara à tapa e falar mesmo sabendo que tem chances de se prejudicar. Este signo acredita profundamente nos seus ideias e valores, por isso os defende e não perde tempo se precisar dizer aquilo que nem todos querem ouvir, mas é necessário.