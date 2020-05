Os signos fortes que mais sofrem com as decepções amorosas

Alguns signos do zodíaco são fortes e encaram seus problemas. No entanto, quando sofrem uma decepção amorosa, podem passar um bom tempo remoendo as dores do fracasso.

Confira quais são:

Touro

O taurino é muito entregue em seus relacionamentos e amante da estabilidade. Por isso, quando sofre uma decepção amorosa, demora a desapegar e se sente decepcionado por um bom tempo até aceitar que não pode controlar os sentimentos dos outros. Por mais que não demonstre, seu sofrimento é duradouro e pode desequilibrar sua vida amorosa.

Câncer

Ao construir conexões íntimas e profundas, o sentimental canceriano não se prepara para os términos e pode ficar ferido por um bom tempo, chegando até a fechar seu coração. Suas expectativas no amor não são baixas e fazem com que ele se decepcione profundamente quando a felicidade se torna tristeza.

Escorpião

O escorpiano vive seus relacionamentos amorosos com intensidade e paixão, se entregando profundamente ao parceiro. Quando as coisas não dão certo, ele se sente injustiçado e demora não só a controlar seus sentimentos, mas também em voltar ao equilíbrio para tentar novamente. Alguns podem permanecer um bom tempo tentando reatar o que existia no passado.