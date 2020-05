O último conselho de maio para cada signo do zodíaco

O quinto mês de 2020 está chegando ao fim, mas alguns conselhos ainda podem ajudar os signos do zodíaco a fechar este ciclo com chave de ouro.

Áries

Ter sonhos é muito diferente de viver de ilusões. É preciso sair das fantasias e pensar nas mudanças positivas que podem ajudar a alcançar objetivos específicos.

Touro

Antes de alcançar os objetivos é preciso descobrir os prós e contras com clareza. Estabeleça tempo pare realizar as coisas e sair da sua zona do conforto de forma equilibrada, sem deixar de executar outras tarefas que possam ser essenciais.

Gêmeos

Chegou a hora de sair do lugar e avançar em tudo o que você precisa. Este período de mudanças e realizações pede objetivos concretos e importantes. Não desperdice sua força com qualquer coisa.

Câncer

Melhore sua espiritualidade, intuição e saúde do corpo e da mente. A constância o ajudará a se transformar e se preparar para ter uma melhor adaptação a situações da vida – algo que você precisa muito.

Leão

Se está entre dilemas e escolhas, é importante pensar nas consequências que podem afetar você e terceiros. Busque opiniões sábias e confie em si para encontrar a melhor solução. Lembre-se que o reconhecimento real nem sempre vem acompanhado de aplausos.

Virgem

Todos enfrentam monstros internos e externos na vida. Lembre-se de todas as vezes que venceu ou se saiu bem de obstáculos complexos e analise quais foram as ações tomadas. Você tem capacidade e recursos de sobra para ser vitorioso.

Libra

Cuide do seu bem-estar físico e mental para poder viver feliz. É preciso não negligenciar seus limites e mudar padrões que já não fazem bem. Desta forma, você recupera energia e diminui as pressões.

Escorpião

Você verá tudo claramente agora. A percepção sobre a vida e as pessoas próximas o ajudará a fazer o que é preciso e evitar o que não deve acontecer. Acalme seu coração e harmonize seus pensamentos para apoiar quem precisa, mas sempre se colocando em primeiro lugar.

Sagitário

Evite discussões que não levem a nada concreto, especialmente no trabalho. A convivência pode ser complexa e é preciso não deixar o grupo cair em desafetos e situações que possam aumentar a tensão no futuro.

Capricórnio

Confie no seu senso prático e realista para enfrentar problemas concretos, seguindo em frente com responsabilidade. Lembre-se de que suas qualidades crescem quando você resolve bem os problemas e isso continuará acontecendo.

Aquário

Tudo muda, mas algumas pessoas podem permanecer sem sair do lugar se assim desejarem. Mudar é muito saudável e faz parte da evolução. Não estranhe ou tema os momentos em que você deixa para trás pensamentos antigos e assume uma nova postura.

Peixes

Uma vitória quase sempre vem acompanhada de momentos do passado que pareciam uma derrota, mas no final o ajudaram a chegar onde era preciso. Evite cair no pessimismo e acreditar que você não é capaz de conseguir o que deseja. Lute sabendo que a queda faz parte do percurso.