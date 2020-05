O que acha de tomar um café com um bolo de limão siciliano feito no liquidificador?

O bolo de limão siciliano feito no liquidificador é perfeito para aqueles dias que desejamos tomar um cafezinho da tarde. Confira a receita do canal Cozinhando Com Nane.

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite

3 ovos

1 xícara e meia de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de suco de limão siciliano ou

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

Cobertura:

2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de café de raspas da casca de limão

1 colher de sopa de suco de limão siciliano

4 colheres de sopa de leite

Modo de preparo: