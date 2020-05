A melhor maneira de limpar óculos sem arranhá-los, segundo uma especialista

Você está aqui, pois não aguenta mais limpar seus óculos e deixá-los com manchas, certo? Bom, você está no lugar certo. O Metro Jornal descobriu qual é a maneira mais eficiente para fazer a higienização do item.

Carolyn Forte, diretora do Laboratório de Limpeza do Good Housekeeping Institute, compartilhou uma excelente dica com o portal Good House Keeping.

Segundo a especialista, o ideal é lavar as lentes com água morna para remover qualquer sujeira na superfície. Em seguida, ela recomenda secar as lentes com um pano macio de microfibra ou um pano feito especificamente para as lentes.

“Para matar germes nas peças do ouvido e nariz, execute a limpeza com uma toalha de limepeza que contenha algum tipo de desinfetante”.