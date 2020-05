Gata com coronavírus felino nasce com orelhas de urso e surpreende as redes sociais

O grupo de resgate de animais Friends for Life Rescue Network, de Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu um animal especial e que encantou as redes sociais. No entanto, o gato foi diagnosticado com peritonite infecciosa felina (PIF), uma doença causada por um vírus comum chamado coronavírus felino.

Com as orelhas redondas e as patas da frente torcidas, Baby Quill, uma gata filhote, passa por sessões de fisioterapia e tratamento com medicamentos para superar a doença, que pode ser fatal e é transmitida através do contato com fezes infectadas.

Reprodução / Facebook

De acordo com o Love Meow, a gata superou as expectativas de todos e está fazendo progressos incríveis, ganhando peso e levando uma vida mais ativa. Até mesmo a má formação das suas patas não a impede de correr e brincar com os outros gatos do abrigo.

Confira algumas fotos:

Reprodução / Facebook

Reprodução / Facebook

Reprodução / Facebook