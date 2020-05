Abraços: por que nosso cérebro sente tanta falta desse contato?

Há aproximadamente dois meses, o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus começou – e, com ele, veio a recomendação de não ter contato muito próximo com outras pessoas, evitando beijos e abraços. Mesmo ficando na mesma casa, não é recomendado ficar o tempo todo abraçando e beijando as crianças. Os pequenos sentem falta de abraçar os avós, tios, tias, colegas… Mães e pais que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus estão isolados dos filhos, não podendo abraçá-los.

Mas a vontade de abraçar permanece. A garota Paige, de 10 anos, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, construiu uma engenhoca que permite abraços com redução do risco de contaminação pelo coronavírus. E ela fez isso por sentir falta dos abraços dos seus avós. É a "cortina do abraço". Ela usou cortina de chuveiro, sacos plásticos, cola e pratos descartáveis. Veja abaixo:

Paige saw a video of someone who made this type of “blanket” to hug their family. She put together a list and she… Posted by Lindsay Lindsay on Friday, May 8, 2020

No Brasil, um avô também construiu sua versão, com plástico de uma embalagem de colchão e fitas adesivas. O avô, que é médico e se chama José de Moura Campos Neto, mora em Mogi das Cruzes e estava sem abraçar os dois netos há 60 dias. Em entrevista ao G1, José alerta que a cortina requer cuidados para não colocar a saúde em risco. “Tem que ser grande e tem que desinfetar os dois lados. O lugar de enfiar o braço [é] totalmente fechado. Não pode ter furo, vazamento. As crianças só vão do lado delas”, explica.

Por que sentimos tanta falta de abraços?

Médico neurocirurgião e neurocientista, Fernando Gomes explica que os abraços estimulam as funções cerebrais e ativam os cinco sentidos. Sem eles, não há a mesma troca de “energia” entre as pessoas e o cérebro sofre fisiologicamente. “O cérebro trabalha com recompensas e o fato de abraçar – ou ser abraçado – é capaz ativar o circuito mesolímbico dopaminérgico do cérebro, região responsável por emoções agradáveis, e uma descarga de neurotransmissores e substâncias que causam bem-estar é disparada para todo o corpo, levando à sensação de conforto que só um abraço bem apertado é capaz de causar”, diz.

Segundo o médico, como somos programados para vivermos em sociedade, estabelecer conexões nos torna mais fortes. “Isso está no nosso DNA e, por mais que isso não seja compensado por uma ligação em que se vê [a pessoa] do outro lado da tela, essas ações são as únicas possíveis atualmente e podem ajudar a sanar o buraco que essa fase tem causado”, afirma ele.

