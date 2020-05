3 dicas simples para organizar seu guarda-roupa e deixá-lo mais inteligente

Comprar roupas pode ser um ato sustentável. A especialista em moda Pamela Victoria conta como se organizar para evitar compras desnecessárias.

Como consumidor, é preciso tirar proveito do que as lojas oferecem. A chave é comprar o que é justo e da melhor qualidade.

Aqui estão algumas dicas para deixar o seu guarda-roupa mais inteligente.

Lembre-se de quais são os seus conceitos básicos

Em muitos lugares, ouvimos dizer que o básico é a roupa de que todos precisamos — mas esse básico não se aplica a todos.

A especialista recomenda que você seja claro sobre as peças de vestuário que, de acordo com a sua atividade, são necessárias dentro do seu guarda-roupa.

Se você é médico e está sempre de uniforme, talvez algumas peças sejam demais e você precise de outras que proporcionem conforto. Pense em você e em como aproveitar ao máximo as suas compras.

Use caixas e organizadores

Eles são básicos para colocar seus acessórios (jóias, cintos, meias etc.) e dar espaço a tudo. Isso facilitará a identificação de tudo o que você tem e o aproveitará ao máximo.

Dê uma nova vida às suas roupas

Muitas vezes a moda dita o que devemos mudar com a estação, mas é hora de avaliar a situação e começar a transformar roupas com aplicações, bordados, tintas ou qualquer ideia que reflita a sua personalidade.

Fonte: Nueva Mujer