Turma da Mônica e Unicef distribuem folhetos e cartazes informativos sobre coronavírus para comunidades

Uma parceria entre Turma da Mônica e Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, vai distribuir folhetos e cartazes informativos sobre a pandemia do coronavírus em comunidades e outros locais, para que as informações mais básicas cheguem até crianças, adolescentes e famílias que vivem em comunidades vulneráveis, em abrigos ou em situação de rua.

Os folhetos e cartazes são ilustrados com personagens da Turma da Mônica. A Mauricio de Sousa Produções (MSP), que detém os direitos dos personagens, desenvolveu o design e as ilustrações sem cobrança de direitos autorais. A primeira impressão será de 430 mil folhetos e 1150 cartazes. As peças serão distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Belém e Maceió, acompanhando doações de produtos de higiene e limpeza que o Unicef está realizando em parceria com a sociedade civil e o governo. Também foi feita a tradução dos informativos para o espanhol, para que sejam usados no trabalho com migrantes e refugiados venezuelanos que vivem nos estados de Roraima, Amazonas e Pará.

“Estamos num grande esforço conjunto com vários setores da sociedade para chegarmos o mais rápido possível às famílias mais vulneráveis”, diz a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer. A representante aponta como é importante que se divulgue informações confiáveis na pandemia. “Além de produtos essenciais de higiene e limpeza, precisamos distribuir informação confiável que ajude os moradores das comunidades mais vulneráveis a cuidar da sua saúde e proteger as crianças, adolescentes e toda a família. A parceria com Mauricio de Sousa tem sido crucial nisso”, declara.

A parceria entre Turma da Mônica e Unicef já lançou vários conteúdos informativos com orientações importantes para o combate ao coronavírus, como uma cartilha de cuidados com os alimentos e cartilhas “saiba tudo sobre o coronavírus”.

Você pode baixar os PDFs do cartaz e do folheto.

