Os signos do zodíaco que convencem como vítimas da situação

Alguns signos do zodíaco nem sempre se fazem de vítima, mas quando desejam fazem esse papel de forma muito convincente.

Confira quais são:

Touro

Quando não deixa a raiva tomar conta e age estrategicamente, este signo consegue facilmente se fazer de vítima. Para isso, ele usará sua boa memória e tentará jogar a culpa no outro com grande poder de convencimento sobre as situações do passado, podendo demonstrar que está apenas se defendendo como pode.

Gêmeos

O geminiano irá buscar alguma forma de convencer que seu comportamento é apenas reflexo das atitudes do outro. Para isso, ele usará sua lábia e poder de influencia, jogando para baixo do tapete seus erros para ganhar aliados que o apoiem diante do problema.

Câncer

O canceriano irá usar sua sensibilidade e choro fácil para ir ganhando o apoio dos outros, deixando sempre alguém como vilão da história. Nem sempre convence a todos, mas consegue se fazer de ofendido e ferido para sair com pelo menos um pouco de razão.

Peixes

Este signo pode abusar do drama e exagerar antes de assumir os próprios erros, deixando o outro com sentimento de culpa. Ele é ótimo em relembrar o passado e colocar mágoas sobre a mesa para tentar provar que apenas está se defendendo.