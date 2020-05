Os signos que atacam quando se sentem ameaçados por alguém

Alguns signos do zodíaco não esperam serem salvados e tendem a atacar quando se sentem ameaçados. Confira quais são:

Áries

O ariano sempre dá um jeito de atacar, seja para se defender ou não. Ele odeia sentir que não tem respostas ou desculpas que justifiquem seus atos, por isso envolverá diversos acontecimentos e jogará os erros dos outros na cara quando iniciam uma briga.

Leão

O leonino prefere dar as caras e usar todos os seus argumentos logo de cara, podendo calar seu rival ou dar ainda mais espaço para a discussão aumentar. Dessa forma, ele atacará e se defenderá do outro sem questionar a própria razão, mesmo que tudo indique o contrário.

Escorpião

O escorpiano sabe muito bem como se defender e quando atacar na hora certa. No entanto, ele pode se precipitar se for pego de surpresa pela atitude de alguém. Quando isso acontece, este signo busca as palavras e gestos que mais machucam seu oponente e que podem fazê-lo perder força.

Capricórnio

Quando se sente ameaçado, o capricorniano se arma de razão e tenta atacar com argumentos críveis. Ele se mostrará seguro e tentará atingir onde realmente cause desequilíbrio, podendo até tirar a credibilidade do outro.