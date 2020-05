Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de maio

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá tarefas pendentes esta semana e precisará continuar ativo para resolver tudo o que precisa. Você efetua pagamentos. Uma nova oportunidade de emprego pode chegar; cores fortes atrairão ainda mais energias positivas.

Os que estão em um relacionamento ficam muito bem e felizes. Os solteiros terão dias intensos e podem ser procurados por amores do passado. A compatibilidade com o signo de Leão ou Virgem é grande.

Você pode receber dinheiro extra em 27 de maio, um dia de sorte e prosperidade. Tenha atenção com problemas ou infecções na garganta; lembre-se de que é o seu ponto fraco. Seus números da sorte são 01 e 28 e sua cor é vermelho escuro.

Touro

Você está em um momento de renovação em todos os aspectos. É importante cuidar da saúde e iniciar hábitos que o ajudem a ser melhor. Mantenha comportamentos e pensamentos positivos para se sentir bem.

Seu signo é decisivo e dificilmente ouve conselhos; lembre-se que isso funciona nem sempre ajuda a resolver seus problemas e não custa ouvir as pessoas queridas.

Boa hora para estudar e você pode decidir se matricular em algum curso. Você terá sorte em 26 de maio com os números 00 e 23. Um amor do passado pode chegar até você.

Tenha cuidado com as fofocas no trabalho e triângulos amorosos. Tenha atenção com problemas nas costas ou nos rins; tente beber mais líquidos ou procure um médico. Sua cor é o amarelo.

Gêmeos

Você aproveita todo o seu tempo em questões de trabalho esta semana e sai muito bem sucedido das tarefas pendentes. Tenha cuidado com a inveja de colegas e tente não dizer planos ou seu salário.

Tente estudar mais ou não deixar assuntos pela metade. Lembre-se de que seu signo é dominado pela dualidade e deve encontrar equilíbrio entre ser aplicado e mudar de foco constantemente.

Você se arrepende de ter tirado um amor de sua vida, mas lembre-se de que tudo tem uma solução, apenas tente conversar e estar em paz com essa pessoa.

Você terá sorte em 28 de maio com os números 03 e 29. Cuidado com álcool ou vícios e tente não ser dominado por eles, faça tudo com responsabilidade. Seu signo é caracterizado por ajudar os outros e não pode perder isso.

Câncer

Você analisa uma mudança na sua vida profissional e está crescendo. Fique atento aos seus superiores e deixe tudo em ordem para se sair bem.

Você terá sorte em 27 de maio com os números 02 e 18; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Lembre-se de que nem tudo dá certo sempre; também devemos aprender com nossos erros, especialmente em assuntos pessoais.

Você pensa em viajar assim que puder. Seu signo sempre busca um relacionamento formal e você está no tempo certo para alcançá-lo; não se desespere.

Tente atualizar seus pagamentos e não se esqueça de dívidas anteriores. Continue estudando, seu signo é muito inteligente e deve sempre manter sua mente ocupada. Cuide de problemas intestinais ou estomacais tentando se alimentar de maneira mais saudável.

Leão

Você reflete e tenta entender o que está enfrentando em questões de amor. É preciso crescer como pessoa e deixar de lado a diversão descontrolada.

Você pode ganhar dinheiro extra e deve investir em si mesmo. Se você sentir que as energias negativas o cercam, se proteja e se mantenha positivo para afastar as más vibrações da sua vida.

No trabalho, haverá uma revisão e a abundância chegará até você. Você terá sorte em 26 de maio com os números 01 e 87; o laranja atrairá positividade.

O amor pode chegar a partir do signo de Sagitário ou Capricórnio. Um signo de Áries, Leão ou Sagitário retornará em sua vida amorosa; tente fechar esse círculo e se afastar dos problemas.

Virgem

Você faz mudanças fortes em sua vida esta semana e elas serão positivas. Após 27 de maio, a sorte chegará em questões de trabalho, lembre-se de que você está na melhor época do ano e cumprirá todos os objetivos que tem em mente.

Você paga dívidas. Lembre-se de que após tempos difíceis, a felicidade chegará. Você tem alguém especial e que ajuda na sua proteção.

Um amor do signo Áries ou Câncer o procura; tente ficar em paz nessa situação. Seu signo é bem sucedido por natureza, mas tem uma falha: desanima rapidamente. É hora de aprender a ser mais consistente. Você passa por uma mudança de visual. Seus números da sorte são 29 e 30.

Libra

Esta semana você se estressa e terá problemas com outras pessoas; portanto, tente se acalmar e pense com muito cuidado antes de tomar uma decisão. Lembre-se de que você sempre conseguirá o que deseja no trabalho.

Seu signo é um dos mais amados da família e tenta ajudar os outros, mas às vezes também precisa se cuidar; é melhor ficar longe de problemas e ajudar apenas quando for solicitado.

Seu melhor dia será 26 de maio e você terá mais sorte com os números 03 e 28. Cuidado com dores de cabeça e problemas nervosos; tente descansar mais.

Você planeja deixar um amor que não o ama mais, mas tem medo de ficar sozinho; lembre-se de que algo melhor virá, você só precisa tomar decisões para crescer. Sua cor é o vermelho. Tente economizar o máximo que puder.

Escorpião

Se você se concentrar esta semana em alcançar o sucesso que deseja, terá sorte especialmente em 25 de maio. Fique prono para receber energia positiva.

Tente medir suas palavras quando estiver com raiva, porque se você falar sem pensar, pode se prejudicar. Tente não discutir e assim sua energia positiva aumentará.

Tenha cuidado com a alimentação, porque o estômago será seu ponto fraco. Lembre-se de que você é um líder nato e sempre tem aqueles que o seguem; tente tirar proveito dessa virtude.

Cuidado com problemas no coração ou pressão alta. Você resolve problemas com documentos legais. Alguns sentem que o parceiro já não o entende, lembre-se de que seu signo pode ser muito complicado no modo de ser e precisa pensar para tomar a melhor decisão.

Sagitário

Seu signo é muito importante no local de trabalho devido à liderança, mas deve tentar não se estressar demais e manter a postura de ser forte diante dos problemas.

Não seja tão ingênuo em questões de amor, você não deve dizer sim a tudo. É preciso ter mais personalidade e não sair perdendo.

Você pode receber dinheiro extra e deve investir em si mesmo. Cuidado com dores de garganta ou infecções de ouvido. Você encontrará um amor verdadeiro em alguém do signo de Áries ou Leão.

Seu melhor dia será 27 de maio. Energias positivas cruzarão seu caminho para ajudá-lo a progredir. Você faz pagamentos. Seus números da sorte são 05 e 47 e sua cor é o azul.

Capricórnio

Você analisa contratos ou documentos para um negócio. Os problemas ou discussões com seus superiores no trabalho podem surgir, apenas tente não brigar e encontrar a melhor solução.

Tenha cuidado com as energias ruins que o cercam ultimamente. Busque a proteção do seu corpo e mente, especialmente terça-feira, para afastar energias ruins. Lembre-se de que seu signo é constantemente vítima de inveja e não deve confiar de mais.

Você ganha dinheiro com uma venda. Tente ser mais carinhoso com seu parceiro. Cuide de problemas de saúde relacionados à pressão ou dores de cabeça.

Busque uma maior conexão com o seu interior para alcançar respostas. Seu dia de sorte será 27 de maio e o cuidado com energias negativas deve se dobrado após esta data.

Aquário

Você faz alterações positivas em sua vida e decide mudar de emprego ou progredir em sua própria empresa. Lembre-se de que seu signo está se preparado para grandes desafios no trabalho.

Você pode receber dinheiro por uma divida ou venda. Tenha cuidado com algum ex; alguém pode fazer comentários que afetarão seu relacionamento atual.

Seu signo sempre deixa marcas nos amores passados. Evite aumentar o rancor e tente ficar em paz com estas pessoas.

A partir de 27 de maio, você receberá energia positiva em questões de dinheiro e sorte; aproveite para fazer todas as mudanças positivas necessárias em sua vida.

Uma gravidez pode acontecer. Seus números da sorte são 07 e 88. Lembre-se de que é preciso cuidar da saúde.

Peixes

Você terá a coragem de realizar diferentes coisas em sua vida e uma energia positiva chega em 28 de maio, fazendo-o crescer. No trabalho, mudanças acontecem e é preciso conversar com seus superiores para atrair boas oportunidades.

Alguém está se apaixonando por você no trabalho ou circulo de amigos; tente esclarecer seus sentimentos e continue como amigo. Cuidado com os problemas de pele e consulte um dermatologista se achar necessário.

Um parente o procura para pedir algo emprestado. Seus números da sorte são 07 e 66 e sua cor é o azul marinho. Os signos de Escorpião, Áries ou Câncer são compatíveis no amor. Você está em um grande momento, mas a fofoca de outras pessoas pode atrapalhar.