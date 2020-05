Golpe compartilhado pelo Whatsapp promete produtos de marca famosa

Um golpe, compartilhado pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, promete produtos da marca Adidas e continua fazendo vítimas no país.

A fraude, como várias outras, é distribuída para uma vasta lista de contatos. Os criminosos obtêm os números de telefone de diversas formas, como revelado pela ESET.

"Durante o processo, no caso desta campanha, as vítimas respondem perguntas em três diferentes páginas e em cada uma delas há uma publicidade, a mudança das páginas gera um pequeno retorno financeiro imediato ao criminoso", detalhou.

Como revelado, após a resposta de todas as perguntas, as vítimas são instruídas a compartilhar o link da falsa campanha com mais contatos.

Após o compartilhamento, as vítimas terão apenas que escolher o brinde que supostamente receberão e tudo estará concluído.

“No entanto, ao tentar concluir o processo selecionando o botão “ESCOLHER TAMANHOS”, os usuários recebem a mensagem de que terão que enviar a campanha falsa para mais contatos e, desta forma, poder prosseguir”.

Ainda segundo o site, com a necessidade de reenvio da campanha para mais pessoas, o ciclo da ameaça nunca se interrompe.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: