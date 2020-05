Game The Last of Us: Parte II será destaque do State of Play desta semana

O game The Last of Us: Parte II, desenvolvido pela Naughty Dog, será destaque do State of Play desta semana.

O momento será exibido no canal do Youtube “PlayStation Brasil” nesta quarta-feira (27), às 17h00 (horário de Brasília).

Durante o episódio inédito de quase 25 minutos, serão revelados detalhes da jogabilidade, do mundo do jogo e outras novidades.

The Last of Us: Parte II será lançado para o console PlayStation 4 (PS4) no dia 19 de junho. Confira trailer do jogo:

