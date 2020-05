Fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos retoma atividades nesta terça-feira (26)

A Volkswagen do Brasil retoma a produção de motores em sua fábrica localizada em São Carlos/SP nesta terça-feira (26).

Conforme revelado pela empresa em comunicado, as unidades de São Bernardo do Campo e Taubaté, ambas no estado de São Paulo, também retornam às atividades de forma parcial, com algumas áreas produtivas nesta data, e o restante de forma completa no dia 1º de junho.

A unidade de São José dos Pinhais/PR foi a primeira da Volkswagen do país a retomar a produção no último dia 18 de maio.

“A retomada na fábrica de São Carlos, responsável pela produção de dos motores da família EA211 nas versões 1.0l MPI, 1.0l TSI, 1.4l TSI e 1.6l MSI, e também do motor EA111 1.6l, será com todas as áreas produtivas atuantes, mas de forma gradual, inicialmente com dois turnos”, detalhou.

Como informado, a empresa estabeleceu mais de 80 regras e medidas, inclusas em uma cartilha digital de forma clara e didática, para serem seguidas por todos os empregados no regresso às atividades.

Com informações da Volkswagen

