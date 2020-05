Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da 2ª semana da C.O.P.A. Free Fire

A 2ª semana da C.O.P.A Free Fire terminou no último domingo (24). A competição battle royale reúne os 18 melhores times do país.

O novo campeonato segue liderada pela Vivo Keyd, que assumiu a liderança após conquistar a última queda na sexta rodada.

Como revelado pela Garena, Corinthians, B4, RED Kalunga e INTZ completam as cinco primeiras posições.

Nas últimas colocações, com 127 e 113 pontos, respectivamente, estão Cruzeiro e paiN Gaming, que ainda não se encontraram no torneio. Confira tabela atualizada com os pontos da C.O.P.A:

Reprodução

Com informações da Garena

