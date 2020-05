WhatsApp: como ocultar conversas pessoais para mantê-las em segredo?

O recurso ‘arquivar conversa’ do app WhatsApp possibilita ocultar uma conversa individual ou em grupo para organização e privacidade do usuário.

As conversas arquivadas não são apagadas nem salvas em seu cartão SD, elas são apenas direcionadas para uma 'pasta oculta'. Confira como ativar:

Android

Mesmo após da ação, se você receber uma mensagem em uma conversa individual ou em grupo arquivada, ela será desarquivada automaticamente. Confira:

Na aba CONVERSAS, pressione a conversa que você deseja ocultar.

Toque em Arquivar no topo da tela.

iOS

Como no Android, as conversas arquivadas no iOS não são apagadas nem salvas em seu backup do iCloud. Esse recurso está disponível apenas para aparelhos com iOS 9 e versões posteriores. Confira:

Na aba Conversas, deslize para a esquerda a conversa individual ou grupo que você deseja arquivar.

Toque em Arquivar.

O usuário também pode arquivar todas as suas conversas de uma só vez no WhatsApp em Ajustes > Conversas > Arquivar todas as conversas.

Ainda de acordo com o blog do app, o processo de "desarquivar" a conversa e torná-la visível também é simples. Basta ir até o final da sua lista de bate-papo do WhatsApp e aparecerá um botão com os itens arquivados.

Com informações do blog do WhatsApp

