Três novos recursos que serão liberados no app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma. Confira:

Backups do app

De acordo com o site especializado WABetaInfo, para aumentar a privacidade dos usuários, backups do app serão protegidos por senha.

Como revelado, para impedir qualquer tentativa de acesso não-autorizado, a função vai utilizar uma senha que será exigida toda vez que o usuário reinstalar o serviço a partir de um backup.

QR Code

Outra novidade, contatos poderão ser adicionados por QR Code, de forma simplificada e rápida, como uma espécie de 'cartão de visita' digital.

Ao abrir esta espaço no app de mensagens, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente no WhatsApp.

Para quem recebe, basta apenas digitalizar a informação e o número já estará salvo. A novidade ainda está disponível apenas para testadores dos sistemas Android e iOS.

Salas do Messenger

Por último, com as salas do Messenger é possível fazer chamadas de vídeo com amigos e familiares utilizando o app Messenger. A novidade já em funcionamento estará integrada com o aplicativo de mensagens.

Com o recurso, o usuário poderá criar salas e convidar grandes grupos de pessoas para participar da chamada de vídeo.

Além disso, também é possível enviar os links de convite em conversas individuais ou em grupo no WhatsApp, inclusive para convidados que não têm uma conta no Facebook ou o app do Messenger instalado.

